Filha encontra mãe morta na varanda de casa no Jardim Anache

Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta na varanda de casa, no Jardim Anache, em Campo Grande, pela própria filha, que não teve sua idade revelada, a irmã relata que a vítima fazia uso de medicamentos controlados junto com bebidas alcoólicas, mas a causa da morte ainda não foi constatada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã da vítima explicou que sua sobrinha encontrou a mãe caída na varanda da casa onde as duas moravam, na madrugada desta segunda-feira (13), o SAMU foi acionado e chegando ao local já encontraram a vítima sem vida.

A irmã informou que a vítima era portadora de problemas psiquiátricos e fazia uso de medicamentos controlados, além disso, ela era alcoólatra e no dia da morte teria ingerido uma grande quantidade de álcool, mas a irmã não soube dizer se ela teria tomado seus medicamentos junto com as bebidas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

