Após negar dinheiro para droga, tio sobrevive a golpes de facão do sobrinho no Anache

Durante a tarde deste domingo (25), a Polícia Militar prendeu um flagrante Bruno Emanuel, de 22 anos, apontando como o autor de vários golpes de facão contra o próprio tio, de 33 anos, que recusou dar dinheiro para o sobrinho que queria comprar mais drogas no Jardim Anache, em Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o jovem tinha pedido dinheiro a primeira vez para o tio e familiares, onde foi cedido R$ 15 para que ele fizesse a compra e o uso dos entorpecentes.

Porém, momentos mais tarde, ele voltou para pedir mais dinheiro e alegar que iria se mudar na casa, mas a família entendeu que isso seria um pretexto para que Bruno pegasse os pertences e revender por drogas, o que causou a fúria do rapaz, que deixou o espaço.

No entanto, ele voltou mais uma vez para a casa e armado com um facão, desferiu vários golpes de facão contra o tio, que parou na sua frente com o intuito de proteger a família. Os golpes atingiram a cabeça, o braço esquerdo e as costas do homem.

A Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito no cruzamento das ruas Codornas com Hanna Anache. O facão usado no crime foi encontrado em outro cruzamento, dessa vez entre as ruas Faride Georges e Manche Catan David, a cerca de 500 metros de onde aconteceu a tentativa de homicídio.

Preso em flagrante, Bruno foi encaminhado para a delegacia e autuado por homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada, enquanto seu tio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

