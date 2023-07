Após perseguição, polícia apreende 1t de maconha e recupera carro roubado

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperou na madrugada deste sábado (8), na BR-487 em Itaquiraí, um veículo Fiat Toro, carregado com mais de uma tonelada de maconha. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada a dois veículos que seguiam juntos. Ambos os condutores não obedeceram e tentaram fugir.

Durante perseguição pela rodovia o motorista da Toro foi alcançado e detido. Já o condutor de um Gol, que seguia como batedor, abandonou carro às margens da estrada e fugiu em meio a uma mata. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado.

No interior do utilitário os policiais localizaram 1.017 quilos de maconha. O motorista afirmou que pegou o veículo em Itaquiraí e levaria até o estado do Paraná e que se comunicava com o condutor do Gol através de rádios comunicadores.

Em checagem aos agregados do veículo os policiais constataram que as placas eram falsas e que a Toro havia sido roubada na cidade de Rezende (RJ) em abril deste ano. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

