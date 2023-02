Após perseguição, suspeito entrou em mata, trocou tiro e foi preso ferido na Capital

Douglas Henrique Coelho Gomes, de 26 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta quarta-feira (22) após tentar fugir de abordagem policial, abandonar um carro na Francisco Amaral Militão, trocar tiros com alguns militares e ser baleado na perna na região próxima ao Universitário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, após abandonar o Honda Civic na rua sem um dos pneus, o suspeito fugiu entrando em uma residência e inicialmente, um policial militar correu na tentativa de capturá-lo.

Em determinado momento, houve troca de tiros entre os dois. Após isso, foi necessário apoio do Batalhão de Choque e do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), pois Douglas fugiu pela mata e foi visualizado algumas vezes pelos militares.

Após a persistência dos militares na caça em meio ao mato e também atravessando um rio, os polciais conseguiram capturar o suspeito próximo a uma chácara, após ele ficar ferido durante uma segunda troca de tiros.

Douglas tinha passagens pelos crimes de tráfico, homicídio, posse de irregular de arma e estava foragido justamente pela condenação do crime de homicídio cometido contra Elizeu Cordeiro Neto, em 2017.

O caso foi registrado como desobediência, tentativa de homicídio, direção perigosa e lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também