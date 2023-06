Quase 50 dias depois, idoso morre por complicações de queda de telhado na Capital

Valdir Santos Lino, de 65 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (13) após ficar quase cinquenta dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele não resistiu a complicações provocadas por uma queda de telhado sofrida no dia 24 de abril, em sua residência, no Jardim Anache.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a vítima estava limpando as calhas do imóvel e quando foi descer, acabou escorregando e caindo de uma altura de aproximadamente 3 metros, batendo a cabeça no chão.

Segundo a versão da filha na delegacia, o idoso ficou consciente, mas reclamava de dores na cabeça. Assim, os familiares decidiram encaminhá-lo para uma unidade de saúde, mas logo foi transferido para Santa Casa para passar pela avaliação neurológica.

Ainda na noite daquele dia 24 de abril, Valdir deu entrada no hospital com um traumatismo cranioencefálico e necessidade abordagem neurocirúrgica, e durante sua internação, evoluiu com despertar inadequado, desmame ventilatório difícil, infecções nosocomiais com uso de antimicrobianos de amplo espectro e disfunção renal.

Todas as complicações agravaram o estado de saúde do idoso, que não resistiu e faleceu na madrugada de hoje.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

