Após quatro anos, polícia prende homem acusado de estuprar enteada em MS

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Um homem de 34 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na tarde de sexta-feira (6) em Sidrolândia por estupro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, em 2019, pela mãe da vítima. De acordo com o apurado, o homem seria padrasto da vítima, que na época tinha 14 anos de idade.

Houve instauração de inquérito policial e o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público (MP), que ofereceu denúncia e solicitou a prisão preventiva do autor, tendo sido o pedido deferido pelo Poder Judiciário local.

Segundo a denúncia do MP, o autor amedrontava a vítima, alegando que a mataria e faria o mesmo com sua mãe e irmãos caso contasse para alguém. Já no Inquérito Policial que fomentou a denúncia do MP, o acusado teria praticado o mesmo crime contra a irmã da vítima, tendo sido esse fato também denunciado à Polícia.

De posse do mandado de prisão, os investigadores da delegacia de Sidrolândia levantaram o lugar onde estava morando atualmente o homem e o prendeu hoje, em Dois Irmãos do Buriti-MS, onde possuía um comércio.

Deixe seu Comentário

Leia Também