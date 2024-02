Após queixa da esposa, marido mata e arranca os órgãos dela em São Paulo

Milena Dantas Bereta Nistarda, de 53 anos, foi assassinada após registrar boletim de ocorrência ontem (26), contra o marido, Marcelo Nistarda Antoniassi, de 49 anos. De acordo com o 3º Distrito Policial de Tupã, ela recusou a medida protetiva, enquanto que a Secretaria da Segurança Pública diz que a ação foi solicitada sim, mas a mesma não quis ir para um local seguro.

Segundo familiares, Marcelo seguiu a esposa até em casa, derrubou o portão com o carro, arrombou a porta da cozinha e do quarto, onde Milena estava sozinha. Na sequência ele esfaqueou e retirou os órgãos da vítima.

O caso aconteceu em Tupã, interior de São Paulo. Testemunhas afirmam que o casal estava brigando há algum tempo. De acordo com Milena Davoli Nabas de Melo, prima da vítima, a denúncia contra o autor do crime foi feita, ele foi preso enquanto ainda estava com a faca nas mãos, e chegou a pedir para que os policiais o matassem.

Segundo a prima, eles estavam há 29 anos juntos e tinham um filho. Milena Bereta já havia manifestado interesse em se separar após outros episódios de violência doméstica, estupro e cárcere. O marido chegou a murchar os pneus do carro da mulher para que ela não saísse de casa, e colocou um rastreador no celular dela.

Marcelo está à disposição da polícia para a investigação.

