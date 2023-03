ApÃ³s ser espancado, homem fica com canela deformada no Coophavila

Na noite deste domingo (26), um homem, de 47 anos, foi espancado por pelo menos dois indivíduos após uma discussão de um possível troco envolvendo compra de bebidas em um estabelecimento comercial na rua da Península, no bairro Coophavila, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava caída no chão e quando a Polícia Militar esteve pelo local, se queixou de muitas dores e afirmou que foi espancado, mostrando a canela que apresentava uma deformação na altura da canela.

Questionado sobre o motivo das agressões, o homem relatou estar em uma conveniência, quando dois indivíduos que ele conhecia apenas do bairro pediram para que ele pagasse uma cerveja, então ele cedeu o dinheiro e notou a demora.

Quando encontrou a dupla, perguntou sobre o troco e houve uma discussão, que logo evoluiu para as agressões. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e logo foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

