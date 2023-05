Após furtar drone de "insta" famoso, homem é preso na Capital

Após uma série de furtos em Campo Grande, envolvendo até mesmo drones de um insta famoso na Capital, ‘Por Cima de CG’, o suspeito dos crimes, conhecido como ‘Alemão’, de 35 anos, foi encontrado e detido nesta segunda-feira (29). A ação foi desencadeada pela Polícia Civil em parceria com a Derf (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos).

A bordo de uma GM Tracker de cor branca, o criminoso cometeu mais de 40 furtos de notebooks, celulares, drones, armas de fogo e outros. Os objetos foram pegos por ele do interior de veículos de vítimas estacionados em áreas de bares e restaurantes da Capital, entre janeiro e maio de 2023.

O alvo da operação policial foi preso em uma casa de alto padrão, localizada na Av. Aeroporto, Vila Palmira. Na residência havia forte aporte de câmeras de segurança, cercas elétricas e travas do tipo tetra nos portões.

Com ele, a polícia encontrou 01 pistola da marca Luger e 03 carregadores de pistola da marca Glock. Dois Drones avaliados em mais de R$ 30 mil, furtados no dia 24/03/2023, do interior de um veículo no Bairro Chácara Cachoeira, também foram recuperados durante a operação policial.

Além disso, foram apreendidos: uma caminhonete L200 e um VW Space Fox com suspeitas de adulteração e vários outros objetos sem origem comprovada.

Dinâmica dos crimes- Alemão já possui condenação por tráfico de drogas, contrabando de cigarros, furto qualificado, posse de armas de fogo e outros. Utilizava um veículo GM Tracker, branco, com o qual rodava por bairros com aglomerações de bares e restaurantes, a fim de escolher veículos estacionados, que possuíam objetos aparentes em seus assentos e tapetes. Com o auxílio de uma lanterna, ele confirmava a existência dos objetos, quebrava os vidros dos carros e levava tudo que havia de valor.

Cada furto durava cerca de 15 minutos, sendo que em um mesmo dia, o criminoso arrombou oito veículos dos quais subtraiu oito notebooks e demais eletrônicos. Na Derf, Alemão confessou a posse ilícita das armas de fogo, o furto dos Drones e alegou ser contrabandista de cigarros.

Ele foi preso em caráter preventivo, conforme mandado expedido pela 1º Vara Criminal da Capital e também em flagrante delito, pela posse ilícita das armas de fogo.

