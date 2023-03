Viu por aÃ­? Drones sÃ£o roubados na ChÃ¡cara Cachoeira e procura mobiliza a internet

O operador de drone Gabriel Marchese Rodrigues, de 37 anos, dono do perfil Por Cima de CG (porcimadecg) teve seus equipamentos furtados de dentro do carro durante a noite de sexta-feira (24), na região do bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Ao JD1, ele contou que estava aproveitando a noite após fazer filmagens e ao voltar para o veículo percebeu que as janelas haviam sido ‘arrombadas’. “Eu estava em um estabelecimento na região. Ao voltar, vi os vidros quebrados. Percebi que haviam levado todo o meu equipamento de trabalho e minha carteira, que estavam no porta malas do carro”.

Dois drones foram levados pelo assaltante. Após o crime, Gabriel acionou as equipes policiais que chegaram a ir até o local junto com a perícia para fazer as investigações iniciais sobre o caso. Um boletim de ocorrência também foi registrado pela vítima.

“Foi meio estranho, porque nunca tive esse problema. Já arrombaram o carro antes, mas nunca levaram os drones. Parecia que já sabia o que ia levar, que já estava meio armado o furto”, explica.

Busca e mobilização nas redes sociais – Após divulgar o caso na internet, amigos de Gabriel começaram um ‘movimento’ para tentar localizar os equipamentos levados.

A expectativa é encontrá-los em vendas mais ‘baratas’ pela internet. “Estamos olhando, mas por enquanto não vimos nada. Acredito que eles não vão vender agora, se for vender. Talvez espere um pouco, passar um tempo pra depois dar um destino aos equipamentos”, comenta Gabriel.

Tralhando há 9 anos no ramo, o operador de drones acredita que o fato de ser muito conhecido dentro e fora de Mato Grosso do Sul por seu serviço o ajude, até mesmo se os objetos tiverem tentativa de vendas para outros estados.

Porcimadecg – O perfil de Gabriel no Instagram é muito conhecido por “ver a cidade de outro ângulo”, aquele que não conseguiríamos observar senão fosse gravado. Com mais de 21 mil seguidores, o perfil, que hoje já têm 5 anos, é responsável por mostrar Campo Grande de cima.

Viu os drones sendo vendidos ou tem alguma informação a respeito? Entre em contato com Gabriel pelo número (67) 9 8472-4635 ou denuncie à polícia através do 190.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também