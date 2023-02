Após ter motocicleta roubada, homem é esfaqueado no Campo Nobre

Um homem, de 51 anos, foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira (14) por pelo menos três pessoas durante o roubo a sua motocicleta, na rua Hafan Felício, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava chegando na casa de um amigo, quando foi abordado pelos ladrões. Ele não se recorda se eram homens ou mulheres, apenas que teve a motocicleta, um Titan, de cor vermelha levada.

Logo na sequência, teve seu braço e a mão esfaqueadas com golpes de facão pelos assaltantes. Ele foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e apurou alguns detalhes. A vítima, quando questionada se tinha rixa com alguma pessoa, afirmou que não tinha nenhuma pendência ou intrigas.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

