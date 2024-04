Após vazar nude, mulher é condenada a pagar R$ 15 mil a amante do marido

A 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a sentença que condenou uma mulher a indenizar a ex-amante do marido pela divulgação de fotos íntimas da vítima. O valor da reparação, por danos morais, ficou fixado em R$ 15 mil. A decisão foi divulgada nessa terça-feira (16).

O processo detalha que a vítima teve um relacionamento por cerca de 2 anos com o marido da ré. Nesse período, enviou a ele fotos íntimas por um aplicativo de troca de mensagens. Após ter acesso ao celular do marido, a acusada decidiu compartilhar com terceiros as imagens da então amante do companheiro.

Para o relator do recurso, desembargador Vito Guglielmi, apesar da alegação da acusada de que enviou as imagens como forma de “desabafo”, a atitude extrapolou os limites da livre manifestação do pensamento.

“A conduta confessa da requerida [a ré] extrapola os limites do ‘desabafo’ ou da livre manifestação do pensamento, por mais nobres ou razoáveis que ela, em individual entendimento, julgue terem sido as motivações que a impeliram a assim proceder. Patente está, portanto, que, ao assim agir, além de atingir a imagem, a honra e a intimidade da demandante, ofendeu-lhe também outros direitos de personalidade, a exemplo da própria dignidade, sujeitando-a ao embaraço, à humilhação e ao constrangimento de ter a nudez exposta e submetida ao escrutínio coletivo”, avaliou o desembargador, ao votar pela manutenção da condenação.

O julgamento, com decisão unânime, também teve participação dos magistrados Maria do Carmo Honório e Costa Netto.

