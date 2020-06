Após ver “bichos”, Gustavo desaparece em fazenda

Gustavo Henrique, 24 anos, está desaparecido desde a quarta-feira (3), ele foi visto pela última vez enquanto trabalhava em uma fazenda em Dourados. Colegas relatam que ele teria surtado antes de desaparecer.

De acordo com familiares, Gustavo estava trabalhando com obras na fazenda e não tinha desentendimento com ninguém, “ele é super educado, trabalhador sabe”, disse Luana, irmã de Gustavo.

Luana revelou que, segundo colegas de trabalho de Gustavo, o irmão teria “surtado” momentos antes de desaparecer, “o rapaz que ele estava trabalhando, disse que ele estava muito inquieto, não conseguia dormir e que ele estava vendo onça e iria proteger as pessoas”.

Logo após Gustavo disse que iria até um banheiro da fazendo e então desapareceu. A irmã informou que o irmão sofre com depressão, mas nunca tinha acontecido nada do tipo.

A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil que está investigando o desaparecimento. Qualquer informação sobre Gustavo pode ser informada ao celular 99639-1941 ou a polícia civil de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também