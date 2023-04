Argentinos são resgatados em situação de escravidão no RS

Pedro Molina, com informações da Agência Brasil

Um grupo de quatro argentinos foi resgatado, na noite deste sábado (1º), em condição análoga à de trabalho escravo na cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, em Rio Grande do Sul.

A ação ocorreu após a Brigada Militar do Rio Grande do Sul denunciar à Polícia Federal (PF) que haveria atividade irregular em uma propriedade rural do município.

Ao chegarem no local, os policiais federais, brigadistas militares e auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego encontraram os trabalhadores acampados na mata, em condições insalubres e totalmente desassistidos, sem acesso à água potável, energia elétrica e banheiros.

Segundo a PF, os argentinos foram abandonados pelos empregadores. Uma das vítimas resgatas é menor de idade.

Um homem responsável pelas atividades foi preso em flagrante por submeter trabalhadores à condição análoga à de escravo e foi conduzido à Polícia Federal em Caxias do Sul (RS), onde aguarda encaminhamento a uma prisão.

