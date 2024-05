Arma cai de carro em movimento no Caranda Bosque

Um revólver foi encontrado no meio da rua no bairro Caranda Bosque durante a manhã desta segunda-feira (29), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar depois de ver um objeto cair de um carro. Ao se aproximar para saber o que era, o homem encontrou uma arma de fogo, calibre 38, com o cabo de madeira.

A arma estava com seis munições intactas. Com a numeração do revólver, os policiais tentaram localizar o dono pelo sistema de registro, mas nada foi encontrado.

O armamento foi recolhido e o caso registrado como achado de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

