Arma e 'brinquedos' erÃ³ticos sÃ£o achados na casa de homem que estuprou a filha

Homem, de 31 anos, acusado de estuprar a própria filha, de 13 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) em Terenos. Na casa do suspeito, as equipes da Polícia Civil localizaram uma arma e ainda vários ‘brinquedos’ eróticos.

Conforme as informações policiais, o delegado responsável pelo Inquérito Policial, Antenor Batista da Silva Júnior, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi deferido pelo Poder Judiciário.

De posse da ordem judicial, uma equipe da delegacia de Terenos, com apoio do Grupo de Investigações e Operações (GOI), estiveram na casa do indivíduo e no local foi encontrada uma espingarda e três objetos eróticos.

A apreensão dos mesmos leva a crer que possam ter sido usados para cometer o delito – estupro contra a própria filha.

Após ser preso, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

Deixe seu Comentário

Leia Também