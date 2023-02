Arrendatário de fazenda é encontrado morto na cama ao lado de arma em MS

Ademir Onzi, de 54 anos, foi encontrado morto na tarde de terça-feira (7) uma fazenda localizada em Iguatemi. Ele estava ao lado de uma arma de fogo, em sua cama.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da fazenda mora no Paraná e quando chegou ao lado perguntou para um funcionário sobre o arrendatário. Sem saber do paradeiro de Ademir, os dois começaram uma busca pelo local, indo inclusive na lavoura.

Já na sede da fazenda, os dois foram até o alojamento chamando pelo nome de Ademir, que não respondia. Ao acender a luz, o encontraram sem vida em cima da cama.

Ao lado de Ademir, uma arma de fogo foi localizada. À polícia, o dono da fazenda informou que a vítima havia reclamado das condições da lavoura por causa do clima dias antes.

Peritos e a Polícia Civil estiveram no local. O caso foi registrado na delegacia do município, como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também