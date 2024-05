Ártemis: 10 estupradores são presos pelo Choque durante operação

Durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (28), o Batalhão de Choque da Polícia Militar deflagrou a Operação Ártemis em Campo Grande e em Terenos, mirando em combater crimes de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes (estupro de vulneráveis e menores de idade). Até o momento, 10 pessoas foram presas.

Segundo as informações iniciais, as ações desenvolvidas pelo Batalhão de Choque são desdobramentos da Operação Caminhos Seguros desenvolvida por todas as unidades da Polícia Militar.

Até o momento foram presos 10 autores envolvidos diretamente com crimes de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes foram presos, sendo encaminhados para delegacia.

O nome da operação, Ártemis, faz menção a uma deusa que segundo a mitologia grega é a divindade da caça e protetora das crianças e jovens.

