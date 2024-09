Árvore atinge motoqueiro ao cair durante tempestade em Culturama

Duas pessoas, que estavam em uma moto, foram atingidas após uma árvore cair durante o temporal que atingiu o distrito de Culturama, em Fátima do Sul. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (20).

Conforme as informações do repórter Sidney Bronca, a árvore caiu em uma rodovia próximo ao distrito, quando um vento forte passou pela região. Ao cair, ela acabou atingindo o motociclista e o passageiro que passavam pelo local.

Por conta do acidente, os dois chegaram a ficar desacordados. Ainda segundo as notícias do interior, a dupla teria recebido ajuda de motoristas que passavam pelo local instantes após a queda.

