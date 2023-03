'As panteras' voltam a atacar e fazem arrastÃµes violentos no Parati

Um grupo de três mulheres, denominadas como 'as panteras', voltaram a atacar e dessa vez, miraram um comércio na rua da Divisão, região do Jardim Parati, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (29) e três pessoas, de 37, 30 e 20 anos, chegaram a ser agredidas pela ação violenta das suspeitas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as suspeitas entraram na loja com o intuito de praticarem mais um furto, mas sem êxito na ação delituosa, atacaram as vítimas com socos, chutes e tesouradas.

As pessoas reconheceram as autoras sendo as mesmas que realizaram vários arrastões no centro de Campo Grande e por isso, ganharam esse apelido.

Ainda conforme o registro, a vítima do sexo masculino ficou com lesões no rosto e no braço esquerdo, uma mulher ficou com lesões no rosto e em uma das mãos, e a terceira vítima ficou com lesões próximo ao olho esquerdo e no braço esquerdo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

