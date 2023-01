Assaltante rouba R$ 10 e esfaqueia vítima na Vila Planalto

Um homem de 38 anos foi esfaqueado após um assalto na Av. Noroeste e pediu ajuda em um estabelecimento de lanches na Vila Planalto.

Segundo o registro de ocorrência, a vítima descreveu as características do autor à equipes da Batalhão da Polícia Militar que solicitou apoio das demais viaturas de área para cerco do possível autor nas proximidades da antiga rodoviária e Av. Ernesto Geisel.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e sem risco de vida, informou a guarnição que não conhecia o autor, e no momento que foi abordado, o indivíduo estava bastante alterado e depois de tomar R$ 10 da vítima, desferiu dois golpes de faca na suas costas.



Ao chegar no local do cerco a viatura tentou a abordagem do indivíduo com as mesmas características físicas e vestimentas repassadas pela vítima, no entanto, o mesmo resistiu e fugiu a pé em meio a um condomínio e deixou a mochila, onde foi encontrada uma faca.



Logo depois o homem foi identificado como Aparecido de 31 anos que deve responder por tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

