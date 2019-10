Assalto em aeroporto leva pânico a passageiros e deixa dois seguranças baleados

Uma tentativa de assalto na empresa Briks, de transporte, localizada no aeroporto de Viracopos, em Campinas, parou o terminal, levou pânico e deixou ao menos dois seguranças feridos na manhã desta quinta-feira (17).

A empresa fica na área do terminal de cargas do aeroporto. Segundo as primeiras informações da Polícia Federal, ao menos três homens chegaram ao local com fuzil e renderam seguranças da empresa.

Houve troca de tiros e um segurança foi baleado na orelha e o outro na perna, segundo informações da Polícia Federal. O pânico também foi intenso para os passageiros do terminal que estavam no saguão. Muitos correram pra se esconder.

Segundo a PF, para entrar no local os criminosos usaram dois veículos, ao menos um deles, estava com adesivo da aeronáutica para enganar a segurança do terminal.

Ainda não há informações se os criminosos conseguiram levar alguma coisa. As polícias fazem cercos em várias rodovias do entorno de Viracopos para buscar suspeitos.



Dois caminhões foram incendiados na Rodovia Santos Dumont, em frente ao terminal, um em cada sentido com a intenção de bloquear a rodovia. Ela está fechada nos dois sentidos e há muito congestionamento no local.

