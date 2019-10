Homem usava máscaras de palhaço para praticar roubos na capital

Luiz Gustavo Torres de Souza, de 42 anos, foi preso com vários objetos furtados, um revólver e máscaras de palhaço, que segundo confessado por ele à polícia, foram usadas em assaltos em Campo Grande nos últimos dias.

O caso foi registrado na quinta-feira (10) e segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam ronda pela Avenida Afonso Pena quando viram Luiz Gustavo, aparentemente vendendo drogas e resolveram abordá-lo. Quando ele percebeu a viatura, ele entrou em uma casa na Rua Bodoquena.

Luiz recebeu os policiais na residência e confirmou que morava no local. Por conta do nervosismo, os militares resolveram fazer buscas pela casa e apreenderam dois televisores, uma lavadora de alta pressão, um climatizador de ar e um aparelho de som. Próximo ao forro de um armário embutido, encontraram ainda uma sacola com três máscaras de palhaço, uma arma de fogo e 71 munições.

Para a polícia, Luiz confirmou que os produtos eram furtados e que as máscaras foram usadas em roubos na cidade. Ele não soube dizer quantos crimes cometeu.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil.

