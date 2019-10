"É filho vou ter que matar sua mãe", diz homem ao ser preso em flagrante

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Neri Anselmo Bazzana, 54 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira (9), pela Polícia Civil de Guia Lopes, com o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim, após ameaçar de morte sua esposa, Rosmeri Rodrigues Bazzana, 48 anos, na presença da oficial de justiça que o intimou de medida protetiva de urgência que o obrigava a se afastar da vítima.

De acordo com a ocorrência, ao realizar a intimação do autor, referente à medida protetiva em seu desfavor, o mesmo teria dito que não cumpriria a medida e teria repetido as ameaças para seu filho Júlio Inacio, 19 anos, dizendo: "É filho, não vai ter jeito, vou ter que matar sua mãe". Diante dessas informações, a equipe da polícia se deslocou de imediato ao endereço de Neri.

O suspeito já havia agredido a mulher no ano de 2018 e, desde que deram entrada no processo de divórcio, passou a ameaçar a esposa. Em uma das ocasiões, Neri degolou um cachorro na frente da vítima, dizendo que era o que fazia com aquilo que lhe atrapalhava.

Os policiais apuraram que o suspeito tinha ameaçado a mulher, com uma faca, após descobrir que ela havia registrado ocorrência e usou o filho do casal para forçar a esposa a retirar a medida protetiva. Autuado em flagrante, o suspeito irá responder pelos crimes de maus tratos contra animais, injúria e ameaça.

Deixe seu Comentário

Leia Também