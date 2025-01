Assassinado por dupla na Nhanhá já foi condenado por participação em homicídio

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem é morto a tiros na Nhanhá

Foi identificado como Kennyd Anderson José Antunes de Oliveira, de 21 anos, o jovem morto a tiros na noite desta terça-feira (21), no cruzamento da rua Sol Nascente com a Travessa da Oficina, na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Ele cumpria pena em regime semiaberto após ser condenado a quatro anos pela participação no homicídio de Carlos André Isidio Acosta, em 2022, no Portal Caiobá. O jovem agiu na companhia de um adolescente, que foi quem executou Acosta na frente da mãe.

Conforme o apurado pelo JD1, dois homens de moto se aproximaram e efetuaram vários disparos contra a vítima. Durante a fuga, eles foram atropelados e caíram com o veículo.

Após o acidente, eles abandonaram a moto e fugiram a pé. A motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar e passará por perícia. Até o momento, os dois suspeitos não foram localizados.

A motivação para o crime ainda é incerta e as autoridades seguem investigando o caso.

