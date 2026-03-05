Menu
Menu Busca quinta, 05 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Assassinato no Campo Nobre fica sem autoria definida e caso é arquivado

Investigadores realizaram diligências e ouviram testemunhas, porém não foi possível chegar a uma autoria inconteste

05 março 2026 - 08h22Vinícius Santos
Viatura PCMS - Viatura PCMS -   (Foto: Reprodução)

As investigações da Polícia Civil não conseguiram esclarecer quem cometeu o assassinato de Pablo Eliezer Mendonça da Silva, de 32 anos, atingido por disparos de arma de fogo no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O crime ocorreu em 6 de julho de 2025.

À época, Pablo Eliezer chegou a ser socorrido e encaminhado à UPA Universitário, mas deu entrada já sem vida na unidade. O caso passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante a apuração, investigadores empreenderam diligências investigativas, porém não foram obtidos elementos concretos que permitissem a identificação da autoria. Encerrados os trabalhos de Polícia Judiciária, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Com esse desfecho, o Ministério Público Estadual promoveu o arquivamento das investigações, resguardada a possibilidade de reabertura do caso caso surjam novos indícios ou elementos probatórios.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Federal está mais uma vez em Corumbá
Polícia
Operação da PF em Corumbá tenta combater o tráfico entre MS e São Paulo
Carreta ficou nas margens da rodovia
Polícia
Tombamento de carreta deixou motorista ferido na BR-163, em Campo Grande
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
Polícia
PF aponta corrupção na saúde de Macapá e ministro do STF afasta prefeito
João Lucas tinha 26 anos
Polícia
Morre jovem que sofreu acidente ao tentar fugir da polícia em Caarapó
Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
Polícia
Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 3 anos é encontrada andando sozinha em Aquidauana
Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS
Polícia
Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS
Drogas apreendidas pela equipe do Gemop
Polícia
Adolescentes são apreendidos pela GCM com drogas em bairro de Campo Grande
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave
Polícia
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
Polícia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande