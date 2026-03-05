Assassinato no Campo Nobre fica sem autoria definida e caso é arquivado

As investigações da Polícia Civil não conseguiram esclarecer quem cometeu o assassinato de Pablo Eliezer Mendonça da Silva, de 32 anos, atingido por disparos de arma de fogo no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O crime ocorreu em 6 de julho de 2025.

À época, Pablo Eliezer chegou a ser socorrido e encaminhado à UPA Universitário, mas deu entrada já sem vida na unidade. O caso passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante a apuração, investigadores empreenderam diligências investigativas, porém não foram obtidos elementos concretos que permitissem a identificação da autoria. Encerrados os trabalhos de Polícia Judiciária, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Com esse desfecho, o Ministério Público Estadual promoveu o arquivamento das investigações, resguardada a possibilidade de reabertura do caso caso surjam novos indícios ou elementos probatórios.

