Assassino de Amalha não pensava em fugir da Capital

Fabiano Garcia Sanches, de 38 anos, assassino confesso da corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia, de 43 anos, e que foi preso na tarde desta sexta-feira (24) por uma equipe do Batalhão de Choque, afirmou em depoimento prévio que não tinha intenções de fugir de Campo Grande.

A informação foi detalhada pelo Tenente-Coronel Rocha, que explicou que contra ele havia sido expedido um mandado de prisão pelo crime cometido, pois durante as investigações, a polícia chegou até ele.

"A gente já estava em cima dele. Ele foi pego conduzindo um caminhão e de pronto confessou o crime.", frisou. Ele foi encontrado, por volta das 14h, dirigindo o veículo na Avenida Ministro João Arinos, nas imediações, inclusive, de uma delegacia que fica na região.

Conforme relatado anteriormente pelo JD1 Notícias, Amalha foi morta a pauladas e pedradas após ser atraída para receber o 'convite' e participar de um esquema do ‘golpe do falso seguro’ para seu carro.

No relato do suspeito, ele agrediu a vítima ainda dentro da casa em que morava, após a corretora não aceitar fazer parte do esquema. Depois das agressões, a mulher foi colocada no banco de trás do Jeep Renegade, já nas proximidades do Porto Seco, ela acabou sendo retirada do carro e agredida mais uma vez com pauladas e pedradas.

Na sequência, ainda sobre o relato de Fabiano, a corretora é colocada no porta-malas e levada mais para dentro da área de Porto Seco, onde foi assassinada."Depois disso, o veículo foi entregue a um segundo indivíduo, para que fosse levado para algum país vizinho ou fosse vendido, para tirar vantagem do carro. No entanto, ao ver as diligências policiais, o Jeep foi abandonado no Indubrasil", disse o Tenente-Coronel Rocha.

Conhecido da Amalha, Fabiano não chegou a deixar claro a participação de um segundo individuo. Porém, dá detalhes sobre as agressões, dizendo que a vítima chegou a desfalecer após a primeira paulada na cabeça.

