Assassino de ator de 22 anos falsifica documento no Paraná

Um dos criminosos mais procurados do Estado de São Paulo deu as caras no interior do norte do Paraná. Paulo Cupertino é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, em 2019.

Segundo o funcionário, que pediu para não ser identificado, o homem teria ido até Jataizinho para solicitar um novo documento RG, entregando à um funcionário da prefeitura certidão de nascimento falsa com o nome de Manoel Machado da Silva e um endereço de Ibiporã, cidade que fica a 8 quilômetros de distância de Jataizinho.

“Tenho 39 anos de carreira e caí em um conto do vigário como esse, fiquei surpreso. Já pensou se desconfio e entrego uma pessoa dessa? Queria ter feito o contrário, ter desconfiado, investigado e ter feito de um jeito para que isso não tivesse acontecido”, disse o funcionário em entrevista ao G1.

A Polícia Civil do Paraná informou Cupertino utilizou inclusive nomes diferentes para a mãe e o pai. Ele também modificou o local de nascimento, colocando como sendo natural da cidade de Rio Claro, no Mato Grosso do Sul.

O crime aconteceu em junho de 2019, na Zona Sul de São Paulo. Paulo é acusado de atirar 13 vezes em Rafael Miguel e em seus pais, o casal João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. Ele não aceitava o relacionamento da filha com Rafael Miguel.

Em 19 de junho de 2020, a Justiça converteu o mandado de prisão temporária dele em preventiva. Em julho deste ano, Paulo Cupertino entrou na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de SP.



Polícia Civil de SP fez simulação de possíveis disfarces usados pelo assassino.

O funcionário disse ao G1 que os documentos entregues pelo foragido da Justiça foram enviados ao Instituto de Identificação do Paraná, onde foram analisados e, uma semana depois, a identidade foi entregue ao solicitante.

O procedimento é realizado com todas as pessoas que solicitam uma nova identidade. Na entrega, a pessoa que fez a solicitação deve comparecer pessoalmente no posto de identificação com o protocolo do atendimento em mãos.

