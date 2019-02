Assassino de servidor se apresenta após ter prisão decretada

Anísio Medeiros, 66 anos, conhecido como “Nico Bala”, principal suspeito de assassinar o servidor público, Márcio Mario Garcia de Souza, 41 anos, se entregou à polícia na segunda-feira (11), em Sidrolândia.

“Nico Bala” já tinha se apresentado na segunda-feira (30), dois dias após o crime, mas, como não tinha antecedentes criminais e não foi pego em flagrante, foi liberado após prestar depoimento.

Nesta semana, o delegado Diego Dantas pediu a prisão preventiva do assassino. “Nico” se apresentou ontem acompanhado de seu advogado e deve ser encaminhado para um presídio de Campo Grande.

Relembre

O crime aconteceu no último dia 28 de janeiro, em Sidrolândia. Segundo “Nico”, a briga tinha sido motivada depois que a vítima fez uma “brincadeira”. O autor relatou que os clientes do bar impediram a briga dentro do estabelecimento e ele resolveu ir para a casa. Quando estava no caminho, percebeu a aproximação de Márcio. “Nico” disparou e fugiu em seguida.

Mário Marcio era um dos diretores da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Sidrolândia.

