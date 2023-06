Assassino diz que matou jovem estrangulado no Tiradentes porque ele 'era jack'

Paulo Sergio Pereira da Silva Brites, de 34 anos, disse à polícia que matou o morador de rua Ademilson Moraes do Amaral, de 21 anos, por ele ser ‘jack’ (estuprador). O crime aconteceu durante a noite de ontem (29), na rua do Pistão, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Consta no registro da ocorrência que uma testemunha teria identificado o suspeito, já indicando onde ele residia. Durante a abordagem inicial, Paulo se aproximou da guarnição confessando o crime.

Ele relatou ainda que a briga e o assassinato aconteceram porque Ademilson seria um suposto estuprador. Apesar das alegações, Paulo não deu maiores informações sobre a acusação.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso.

Estrangulado – Conforme o JD1 Notícias havia noticiado, o jovem era morador em situação de rua e estava com o rosto desfigurado e teve um casaco amarrado em seu pescoço. Ele foi espancado e sua morte foi constatada por meio de asfixia, pois a roupa estava "de modo bem apertado".

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado pelo local, mas não pôde fazer nada, uma vez que a vítima já estava sinais vitais.

O autor foi localizado durante as investigações iniciais feitas pelas equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

