Assentado é multado em R$ 20 mil por provocar incêndio

O dono de um lote no assentamento São Gabriel, em Corumbá, foi multado em R$ 20 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA) por provocar queimada em vegetação. A PMA recebeu denúncias sobre o incêndio e na tarde da última quinta-feira (13) foi até o local.

Os policiais conversaram com cinco proprietários de lotes e apuraram que o assentado, de 72 anos, colocou fogo em folhas e palhadas no dia 07 de agosto, e as chamas acabaram se alastrando.

A equipe mediu a área afetada com uso de GPS. Foram 20 hectares destruídos de vegetação nativa, arbustiva e pastagem. Além de multado em R$ 20 mil, o infrator também foi autuado administrativamente por crime ambiental.

