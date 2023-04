Atacado com facão, homem fica com rosto retalhado e irmãos são presos na Capital

Um homem, de 53 anos, ficou em estado grave no final da manhã deste sábado (1°) após ser atacado com golpes de facão e ter seu rosto retalhado, na rua Jose Garcia Veloso, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Dois irmãos, de 29 e 33 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar tentando fugir.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima relatou estar ingerindo bebida alcoólica na companhia da dupla, quando eles se desentenderam e em determinado momento os suspeitos foram embora, mas voltaram armado, cada um com um facão.

Que assim que retornaram, começaram a sessão de agressões que terminaram com múltiplos ferimentos pelo corpo, na cabeça e com o rosto retalhado, fazendo o homem perder bastante sangue. Ainda conforme o registro, o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento, informou que houve exposição óssea na mão esquerda.

A vítima foi transportada para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Os suspeitos teriam fugido pela mata existente nas proximidades. No entanto, após terem conhecimento das características dos irmãos, a Polícia Militar abordou dois indivíduos na rua Wanderley Pavão, já nas imediações do Jardim Aeroporto.

Os militares verificaram que se tratavam dos dois suspeitos que desferiram golpes de facão contra o homem em frente a um bar. Eles confessaram as agressões e um deles justificou que o início da confusão foi porque a vítima ficou o encarando e o ameaçando de morte, por isso resolveu ir até a sua residência buscar o facão.

Os dois objetos não foram encontrados pela polícia. Ambos receberam voz de prisão e encaminhados para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado pela traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

