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Ataque a tiros contra jovem no Lageado foi motivado por homofobia, diz polícia

Por conta disso, a jovem ficou paraplégica em decorrência dos disparos

27 março 2026 - 17h11Brenda Assis
Prisão foi feita pela DHPPPrisão foi feita pela DHPP   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil esclareceu uma tentativa de feminicídio registrada em 1º de agosto de 2025, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Segundo a investigação, o crime foi motivado por homofobia.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a vítima, que tinha 22 anos na época, foi surpreendida por dois suspeitos em uma motocicleta. O passageiro atirou várias vezes contra a jovem.

As investigações apontaram que o autor dos disparos é um adolescente de 16 anos, com histórico de atos infracionais. Já o piloto da moto, de 18 anos, é apontado como mentor do crime.

Conforme a polícia, a vítima era constantemente hostilizada por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região por ser homossexual. Após meses internada, ela conseguiu prestar depoimento e confirmou a motivação apontada pelos investigadores.

A jovem ficou paraplégica em decorrência dos disparos, perdeu o movimento de um dos braços e teve um pé amputado. No dia em que foi ouvida, ainda na Santa Casa, ela precisou ser levada novamente à UTI após apresentar infecção.

A DHPP pediu a prisão preventiva do suspeito maior de idade, que foi autorizada pela Justiça.

Em depoimento nesta sexta-feira (27), o jovem de 18 anos afirmou que pilotava a motocicleta no momento do crime, mas disse que não sabia que o adolescente atiraria. Ele também declarou que o menor tinha desentendimentos com a vítima por causa da orientação sexual dela.

O caso segue em investigação.

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