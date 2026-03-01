Atirador cumprimenta homem e o mata na frente da esposa em oficina em Mundo Novo

Marcos Stocker, de 39 anos, foi assassinado a tiros no decorrer de sábado, dia 28, dentro de uma oficina mecânica, nas margens da BR-163, em Mundo Novo.

O homem estava acompanhado da esposa, quando o atirador entrou no barracão, chegou a cumprimentar o casal e depois, atirou diversas vezes no rosto da vítima.

Segundo o site Jornal da Nova, o suspeito deixou o local a pé. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local, Marcos já não apresentava mais sinais vitais.

A vítima era natural de Eldorado, mas residia em Mundo Novo. Ainda conforme o site, Stocker teria familiares no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

