Atiradores invadem casa e assassinam jovem com 12 tiros na Moreninha

Morreu na noite de quarta-feira (1°), um jovem identificado inicialmente como Gabriel, após ser alvo de pelo menos 12 disparos feito por autores que invadiram a sua residência na Vila Moreninhas III, em Campo Grande.

Segundo informações recebidas pelo JD1 Notícias, atiradores entraram na casa onde a vítima morava, na rua Baguari e fizeram os disparos, nos quais vizinhos teriam ouvido.

Logo na sequência, os suspeitos deixaram o local. Quando testemunhas entraram na casa, puderam ver Gabriel já sem vida. Alguns dos disparos efetuados atingiram a cabeça do jovem, que teve perda de massa encefálica.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz já estava morto. A Polícia Militar fez isolamento até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

O caso deve ser registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também