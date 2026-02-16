Menu
Atiradores invadiram residência e descarregaram armas, deixando três feridos no Caiobá

Não há detalhes sobre a motivação para o crime cometido

16 fevereiro 2026 - 09h54Luiz Vinicius
Momento em que atiradores chegaram armados na casa das vítimasMomento em que atiradores chegaram armados na casa das vítimas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pelo menos três pessoas, duas mulheres, de 23 e 43 anos, além de um jovem, de 20 anos, ficaram feridos após serem alvos de um atentado a tiros na noite deste domingo, no Portal Caiobá, em Campo Grande.

A reportagem já havia noticiado anteriormente o fato, trazendo imagens de câmera de segurança em que mostram dois suspeitos em uma motocicleta atirando várias vezes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, duas pessoas estavam na frente de uma residência, na rua Luis Paguinini, quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram e dispararam diversas vezes.

Um deles chegou a invadir a residência. Uma das vítimas se escondeu no banheiro, mas acabou atingindo pelos disparos, enquanto outra tentou se esconder no quarto, mas também foi atingida pelos tiros.

A terceira mulher, a mais velha, era vizinha da casa e foi atingida de raspão. Todos foram socorridos e somente o jovem foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande em razão da gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

 

