Ator denuncia furto e tratamento racista por funcionários do Atacadão

O ator André D’Lucca conhecido por fazer diversas peças de teatro em Cuiabá, denunciou na noite de segunda-feira (14) ter sido furtado e vítima de racismo em uma loja da rede de supermercados Atacadão, no Bairro do Porto, na capital mato-grossense.

Em seu perfil pessoal no Facebook, D’Lucca postou um texto relatando que passava as compras no caixa do estabelecimento comercial, quando percebeu que alguns produtos que ele já havia pago tinham sumido de seu carrinho.

Quando começou a se desesperar e perguntar onde estava sua mercadoria, a caixa ao lado relatou que viu uma mulher branca, usando óculos de sol, pegando as coisas e levando. Segundo D'Lucca, a mulher se passava por estrangeira e gritava, tentando se fazer de vítima. "Ninguém fez nada. Então entendi o que estava acontecendo. Entre aquela mulher branca que fingia ser estrangeira e um homem negro: Óbvio que o mercado inteiro acreditou nela".

“Ela havia coberto todo o rosto e fingia falar um espanhol muito falso. Ela estava acompanhada de quatro homens. Comecei a gritar que eles haviam pego minhas compras e os funcionários não fizeram nada”, disse.

“Comecei a exigir que o gerente tomasse uma atitude, afinal fui furtado dentro do mercado na frente de todos. Ele me disse: 'A culpa é sua que não cuidou das suas compras'. Como assim?“, questionou.

André D’lucca ainda relatou que “bateu o pé” insistindo no furto e pedindo que o supermercado tomasse alguma providência, até que decidiram ressarci-lo.

