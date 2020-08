Atropelado e morto a facadas, ‘Mil Graus’ teria tentado separar briga de casal

Osvaldo Batista Lemes, de 34 anos, foi assassinado depois de tentar interferir em uma briga de casal, na casa onde estava na noite deste domingo (9), no Jardim Anache, em Campo Grande. Ele foi atropelado por um Gol e uma Saveiro e depois foi esfaqueado por três vezes.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21 horas deste domingo (9) quando "1000 Grau" como era conhecido estava em uma residência de um conhecido quando teria chegado ao local um casal, que acabaram começando uma discussão.

Segundo relatos de pessoas que estavam nolocal, a mulher teria jogado cerveja no marido, foi quando o primo dela teria dado um rodo no homem, neste momento que Osvaldo tentou interferir na briga. Uma outra pessoa que estava na festa, acabou efetuando três disparos em frente da casa, os tiros foram em direção a Mil Grau, a intenção era acerta-lo.

Outras pessoas a chegar ao local, neste momento a confusão aumentou. Algumas pessoas estavam atrás de Mil Grau e gritavam chamando por ele, pedindo para que ele fosse até lá fora, dizendo que ele era "o brabo". As pessoas acabaram se dispersando, foi quando ‘Mil Graus’ saiu para fora com um facão. Testemunhas contaram que depois que Osvaldo saiu viram uma Saveiro de cor preta, rebaixada e um Gol de cor azul passando pela rua.

O corpo de Osvaldo foi encontrado a duas quadras de onde começou toda a confusão, ele estava com três perfurações de faca, sendo duas no tórax e uma no braço e ele ainda havia siso atropelado. Testemunhas disseram que dos dois carros desceram pessoas que agrediram Mil Grau até a morte.

Segundo a polícia, a vítima apresentava diversas escoriações pelo corpo, e aparentemente sofreu uma pancada forte na testa. No local foram apreendidos um facão, um pedaço de madeira (uma espécie de porrete) e uma faca com cabo de madeira que teria sido utilizada para ferir a vítima.

