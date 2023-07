Autor de violência doméstica é preso no Montevidéu

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no final da tarde desta terça-feira (4) no Jardim Montevidéu, em Campo Grande. O homem tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

Conforme as informações policiais, as equipes da 1ª Delegacia de Polícia da Capital foram até o local para cumprir o mandado. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o homem com maconha.

Pelas características e quantidade, constatou-se que era destinada ao consumo próprio, sendo lavrado o termo circunstanciado de ocorrência.

Além disso, foi cumprido um mandado de prisão em seu desfavor por violência doméstica.

