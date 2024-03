Saiba Mais Interior Rapaz é morto a facadas e corpo encontrado em estrada vicinal de Rio Brilhante

Menos de 24h depois de Alessandro Henrique Barretos de Souza, de 25 anos, ser morto a facadas, dois assassinos foram presos na cidade de Rio Brilhante. O corpo da vítima foi encontrado no final da tarde de domingo (17), em uma estrada vicinal, na saída para Maracaju.

Conforme as informações da Polícia Civil, o trabalho investigativo começou momentos depois do caso ser relatado as autoridades. Logo na manhã de segunda-feira (18), os policiais localizaram o primeiro autor, um jovem de 19 anos, na Vila Nova Esperança.

Ao ser pego, ele foi questionado sobre o caso e confessou ter assassinado Alessandro. No momento da prisão, a roupa que ele vestia ainda estava com respingos do sangue da vítima.

Logo na sequência, as autoridades continuaram com as diligências até encontrar o segundo autor, um rapaz de 18 anos, que foi detido no bairro João Zardo.

Um terceiro envolvido, proprietário do veículo que foi utilizado para levar a vítima até o local em que foi morta a golpes de faca, foi identificado pela equipe policial, mas segue foragido. Questionados sobre o motivo do crime, os conduzidos afirmaram que foi uma dívida relacionada a entorpecentes que a vítima possuía com um dos autores.

