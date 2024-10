Avião com brasileiros resgatados no Líbano chega a São Paulo

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que fez o primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano pousou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, na manhã deste domingo (6). A aeronave fez uma parada técnica para abastecer na cidade de Lisboa, em Portugal, e seguiu para o Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá recepcionar o grupo.

De acordo com informações da FAB, 229 pessoas embarcaram no voo, das quais 10 são crianças de colo. Além disso, também viajam três animais domésticos.

Há a previsão de que, após a chegada ao Brasil, a aeronave retorne para buscar uma nova lista de cidadãos que pediram ajuda do governo federal para deixar a zona de conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.

Operação Raízes do Cedro - A aeronave, do modelo KC-30, que faz parte da operação de resgate batizada de Raízes do Cedro decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira (2) e chegou a Portugal na manhã do mesmo dia.

A previsão era que este primeiro voo partisse na sexta-feira (4), mas a viagem acabou adiada por razões de segurança, e foi remarcada para a manhã de sábado.

Ao todo, quase 3 mil pessoas demonstraram disposição para voltar ao Brasil. A maioria é de moradores do Vale do Bekaa e da capital, Beirute.

O brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, informou que o Brasil tem capacidade para buscar 500 pessoas por semana no Líbano.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da embaixada em Beirute, segue em contato com os brasileiros que estão em território libanês para organizar novas operações de repatriação.

