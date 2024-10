Avião de pequeno porte cai e mata cinco pessoas em SP

Um avião de pequeno porte caiu no interior de São Paulo na noite desta quarta-feira (23), durante uma tempestade, tinha cinco ocupantes. Ninguém sobreviveu. A informação foi confirmada pela empresa responsável pela aeronave e pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (24).

De acordo com a empresa de táxi aéreo responsável pelo avião, ele era ocupado por cinco pessoas: um piloto, um copiloto e três passageiros. “Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51”, informou a empresa Abaeté Aviação, que disse ainda que está “acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor”.

A área onde o avião caiu é considerada de difícil acesso e foi isolada pelo Corpo de Bombeiros. No local, além do forte cheiro de combustível, ainda há destroços da aeronave espalhados pela mata.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião sumiu dos radares de monitoramento às 18h39. O avião é um Embraer-121 Xingu, com oito assentos, que partiu de Florianópolis (SC) e seguia para Belo Horizonte (MG), onde abasteceria. O destino final era Salvador (BA).

Perto das 23h, os bombeiros informaram que equipes de resgate chegaram ao local onde o avião caiu e encontraram os destroços.

A área onde o avião caiu fica perto do limite de Paraibuna e Santa Branca, municípios a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Moradores da região relataram um ruído que identificaram como uma falha num motor. Logo em seguida, um estrondo de explosão.

Ainda segundo as informações repassadas ao g1 pelo Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente.

Os trabalhos são coordenados pelo Salvaero, centro responsável pelas operações de buscas e salvamento da FAB. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também trabalham na operação.

Por meio de nota, a FAB informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-MBU, entre os municípios de Paraibuna e Santa Branca (SP). A investigação ainda está em fase inicial, para descobrir as causas do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também