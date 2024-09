Avião de pequeno porte tem problema durante pouso, sai da pista e invade rua em SP

Um avião de pequeno porte teve problemas durante o pouso e invadiu uma rua na manhã desta sexta-feira (27) em Bragança Paulista. Segundo a Polícia Militar, o avião era ocupado pelo piloto e por um passageiro, e os dois não tiveram ferimentos.

O caso aconteceu por volta das 10h30 na Rua Arthur Siqueira, no bairro Jardim São José, próximo ao aeroporto da cidade. Segundo a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto estadual Arthur Siqueira, o avião que decolou de Minas Gerais teve problemas no freio no momento do pouso e ultrapassou os limites da pista, vindo a invadir uma praça e uma rua fora do aeroporto.

O g1 apurou que o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião com a matrícula PT-RKO foi fabricado em 1981 pela Neiva, uma empresa aeronáutica que foi incorporada pela Embraer. No registro ainda consta que o avião está com certificado de aeronavegabilidade suspenso. Ou seja, não poderia realizar pousos e decolagens, segundo a Anac.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do 'Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV)' foram acionados para realizar uma coleta de dados da ocorrência. O caso será apurado pelo órgão.

