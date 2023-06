Avisado de compra, idoso cai em 'golpe do banco' e perde R$ 6,6 mil na Capital

Um idoso, de 71 anos, morador da região central de Campo Grande, foi vítima de estelionato por parte de criminosos após cair no golpe do falso atendente de banco, perdendo mais de R$ 6,6 mil durante a terça-feira (13).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi avisada de uma compra que teria sido aprovada em sua conta bancária no valor de R$ 2.980,00 em uma loja online. O alerta indicava que caso desconhecesse a compra, precisaria entrar em contato com um número para falar no banco.

Ao ligar para o contato, o idoso informou que não havia feito nenhuma compra naquele valor, quando golpista se passando por um falso atendente, pediu que a vítima fizesse um pix de R$ 10, pois havia uma pessoa tentando realizar fraude.

Porém, ao fazer a transferência, o idoso percebeu que mais dois pix foram realizados, um no valor de R$ 1,9 mil e outro na quantia de R$ 4.750,00 para pessoas diferentes.

A vítima entendendo que não havia feito nenhuma movimentação, ligou novamente para o número informado e explicou a situação, recebendo a resposta de que os valores estariam em sua conta bancária dentro de 24 horas, pois o banco estaria providenciando o estorno. Na confecção do boletim de ocorrência, o idoso informou a quantia de aproximadamente R$ 20 em sua conta.

O caso foi registrado como estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

