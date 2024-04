Mãe e filho que mandaram matar homem em shopping de Cuiabá são presos em Campo Grande

Uma mulher, de 48 anos e seu filho, de 31 anos, foram presos na residência onde eles estavam escondidos, no bairro Jardim Samambaia, em Campo Grande depois de terem mandado matar Gersino Rosa dos Santos, de 43 anos, no Shopping Popular em Cuiabá, no Mato Grosso, em novembro de 2023.

Conforme as informações policiais, a prisão dos mandantes foi uma ação conjunta do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), com a Policia Civil de Mato Grosso, representada pela Delegacia de Homicídios e pelo Grupo de Operações Especiais (GOE/MT).

No local em que os dois estavam, as autoridades encontraram quatro armas de fogo e várias munições. Uma das armas, inclusive, foi identificada pela delegacia responsável pela investigação, como sendo a provável utilizada no crime.

O crime No dia 23 de novembro, o executor disparou na nuca da primeira vítima, mas o projétil de arma de fogo transfixou e acertou uma segunda vítima, sendo que os dois atingidos, Gersino Rosa dos Santos, de 43 anos, e Cleyton de Oliveira De Souza Paulino, de 27, foram a óbito.

O executor foi identificado, localizado e preso no município de Uberlândia (MG). Para as autores, ele contou que foi contratado por R$ 10 mil para matar Gersino. Os dois mandantes teriam encomendado o crime para vingar a morte do irmão do rapaz.

As investigações continuaram, pois as autoridades tinham fortes indícios de que mãe e filho poderiam estar escondidos em Campo Grande.

Com isso, a ação conjunta conseguiu localizar e capturar os dois. Depois de presos, eles foram levados ao GARRAS, onde serão realizados os procedimentos determinados pela Constituição e pela lei, tanto em relação ao cumprimento dos mandados de prisão, quanto no que se refere à autuação em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

As armas de fogo serão apreendidas e periciadas, inclusive para confronto balístico.

