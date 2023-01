Balanço 2022: PMA autuou 1.038 infratores e aplicou R$ R$ 23,6 mi em multas 

A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosos do Sul autuou 1.038 infratores ambientais e aplicou R$ 23,6 milhões em multas durante o ano de 2022. Número 18% inferior a 2021 (1.265 autos) e valor 56% menor ao ano de 2021, que foi de R$53.204.114,57.

A flora é a principal afetada pelas infrações, só em 2022 foram 569 autos de infrações confeccionados, enquanto em 2021 foram 693 autuações, seguidas por infrações relativas à pesca com 240 autuados em 2022 e 268 autuações no ano anterior. Por infrações contra a fauna, 90 pessoas foram autuadas, enquanto em 2021 foram 114.

Multas

Conforme a PMA, o valor de multas depende muito dos tipos de infrações. Como por exemplo no caso de poluição, as multas variam de R$ 5 mil a R$ 50 milhões, dependendo do grau de danos causados e avaliados pelos Policiais no momento da autuação.

Por esse motivo, os valores muito altos em 2021 relativamente ao ano passado devem-se às várias infrações de grandes áreas queimadas com valores de multas muitos altos, as quais foram reduzidas em 2021, dentro da Operação Prolepse da PMA de prevenção aos incêndios urbanos e rurais. Quando se comparam 2022 a 2021, os valores foram semelhantes.

