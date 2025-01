Balneários de Bonito e Bodoquena são multados em mais de R$ 320 mil por irregularidades

Três empreendimentos turísticos entre balneários, campings e pousadas, localizados em Bonito e Bodoquena, foram multados em mais de R$ 320 mil pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

Conforme as informações policiais, os locais foram alvo de uma operação de fiscalização nos empreendimentos turísticos da região da Serra da Bodoquena, sendo que 40 espaços nos municípios de Jardim, Bonito e Bodoquena foram visitados.

Em Bonito, um balneário localizado na rodovia MS-382, a cerca de 7 km de Bonito, foi autuado por operar acima da capacidade permitida, conforme a Licença Ambiental expedida pelo órgão competente. Durante a vistoria, a PMA não identificou irregularidades, mas ao solicitar a relação de visitantes do período de 24/12/2024 a 05/01/2025, o proprietário informou que não forneceria a informação.

Diante da negativa, os policiais solicitaram à Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do sistema Voucher, a quantidade de visitantes que frequentaram o local nos últimos 10 dias. A verificação revelou que, em alguns dias, o local ultrapassou sua capacidade em até 625 visitantes, quando a licença permite apenas 400 visitantes diários para todas as atividades do balneário. Por essa infração, foi aplicada uma multa no valor de R$ 150 mil.

Em outro estabelecimento de Bonito, que funciona como um camping também localizado na MS-382, a aproximadamente 8 km da cidade, foram encontradas diversas construções irregulares, incluindo 03 chalés, 12 quiosques, 12 apartamentos e um poço artesiano, todos sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O estabelecimento recebeu uma multa administrativa também de R$ 150 mil.

Na cidade de Bodoquena, o alvo foi um balneário localizado na Estrada Parque cerca de 06 km do município. No local, as autoridades encontraram grande número de visitantes. Ao entrar em contato com o proprietário, foi solicitado que apresentasse a Licença Ambiental para funcionamento. O proprietário informou que não possuía a documentação, apenas um protocolo de solicitação para exercer a atividade. Diante da ausência da licença e da operação irregular, a PMA paralisou imediatamente as atividades do estabelecimento e aplicou uma multa de R$ 20.000,00.

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância do cumprimento das Licenças Ambientais por todos os estabelecimentos, especialmente na região de Bonito, que é referência em turismo de natureza. A manutenção dessas licenças é fundamental para garantir a conservação e a sustentabilidade ambiental dos recursos naturais.

