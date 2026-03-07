Bandido Ã© morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos

Um homem morreu após ser baleado durante uma luta corporal com um caminhoneiro que havia sido sequestrado e mantido em cativeiro, em Terenos, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro, identificado como Samuel, procurou uma base policial por volta de 0h30 deste sábado (7). Segundo os policiais, ele chegou visivelmente abalado, com ferimentos pelo corpo e sinais de exaustão, relatando que havia sido sequestrado e que seu caminhão tinha sido roubado.

O homem contou que ficou o dia inteiro preso em uma área de mata, sob ameaças de dois criminosos. Durante a madrugada, ele percebeu que os suspeitos haviam adormecido e pegou o revólver que estava com um deles, momento em que começou uma luta corporal.

Ainda conforme o relato, durante o confronto ele disparou contra um dos sequestradores, que foi atingido no peito. O suspeito também teria sido golpeado com uma pedra e morreu no local. O caminhoneiro afirmou que o segundo suspeito também foi atingido por um disparo, mas conseguiu fugir.

Depois do confronto, Samuel conseguiu escapar e procurou ajuda. Ele entregou aos policiais um revólver sem identificação, com três munições intactas e dois cartuchos deflagrados, além de um celular que, segundo ele, pertenceria a um dos suspeitos.

Equipes das polícias Militar, Civil e Científica foram até uma propriedade rural às margens da MS-352, indicada pelo caminhoneiro. No local, os policiais encontraram o corpo de um dos suspeitos, identificado como Mayk.

Segundo o caminhoneiro, ele havia sido contratado para transportar um trator e uma máquina agrícola de Terenos para Paranaíba. Ao chegar ao local combinado para encontrar o responsável pelo frete, dois homens se apresentaram como funcionários de uma fazenda. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e o levaram para o mato.

A perícia esteve no local e recolheu a arma, munições e o celular encontrado. O segundo suspeito não foi localizado.

O caso é investigado pela Polícia Civil em Terenos como homicídio simples e roubo com restrição de liberdade da vítima.

