Bandido invade casa é mordido por pitbull e apanha de moradores no Colúmbia

Um assaltante, de 49 anos, se deu mal ao tentar entrar em uma casa localizada no bairro Jardim Colúmbia, durante a noite de segunda-feira (1°), em Campo Grande. Além de ele ter sido mordido por um cachorro da raça pitbull, o homem ainda apanhou de moradores da região ao tentar fugir do animal.

Conforme o boletim de ocorrência, o dono da residência estava em casa com o filho quando o cachorro começou a latir demais. Ao sair para verificar, ele encontrou o assaltante já sendo atacado pelo animal.

Apesar dos muros altos, ele pulou de volta para fora, sendo então pego por populares que ouviram a confusão e saíram para a rua. O homem acabou sendo agredido com socos no rosto e levou vários golpes de corda nas costas.

A Polícia Militar foi acionada pelos moradores. Ao chegar, encontrou o homem sentado no meio fio com lesões nas pernas, provenientes do ataque do cachorro. Diante da situação, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Nova Bahia), onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como violação de domicílio.

