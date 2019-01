Bandido morre em confronto após sequestrar duas vítimas

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada pela polícia, foi morto no domingo (20) após invadir uma chácara em Ivinhema e sequestrar duas vítimas para roubar o carro delas. Ele estava na companhia de outros três criminosos que acabaram detidos pelas forças de segurança.

De acordo com informações policiais, por volta das 21h20, a quadrilha teria invadido a propriedade e rendido dois homens, fazendo-os reféns.



Os bandidos então tomaram das vítimas dois veículos, um Jeep Renegate e uma Toyota Hilux. A Polícia Militar recebeu a denúncia do sequestro e mobilizou forças de segurança.



Agentes do Departamento de Operações na Fronteira (DOF) e Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) localizaram os criminosos na região de Naviraí e conseguiram interceptar a quadrilha. Na ação houve troca de tiros e um dos bandidos acabou baleado.



Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros três integrantes da quadrilha foram presos e trazidos para o Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.



Com a ação, as vítimas foram resgatadas e os veículos recuperados. Além do criminoso baleado, ninguém mais ficou ferido.

